Жители Алтайского края вместе со всеми россиянами отмечают 9 мая 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Портал Amic.ru ведет трансляцию с праздничных мероприятий в Барнауле. В течение всего дня мы будет рассказывать о том, как проходят торжества по случаю Дня Победы в краевой столице.
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Итак, парад начался.
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Гостей праздника удивили ретро мотоциклы, такие как Ява-634, Иж-49 и другие легендарные модели
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На Привокзальной площади открыта праздничная полевая кухня.
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Депутаты не хотят делать сэлфи на фоне Ленина.
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Один из организаторов выставки Сергей Калинкин рассказал, что за эту черную чайку предлагали два новых BMW
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В эту копеечку 73-го года, по словам владельца, вложено 800 000 рублей
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Безопасность превыше всего
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А вот и наши ветераны.
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К парад у все готово.
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На Привокзальной площади много детей, но и у родителей большое любопытство
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Кажется, ветераны вьетнамской войны тоже здесь на параде. Прям из Сайгона.
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Ретро автомобили уносят в прошлое
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А вы помните, как нужно правильно повязывать георгиевскую ленту? А как ее нельзя использовать? На всякий случай почитайте, чтобы не попасть в неудобное положение: http://www.amic.ru/voprosdnya/325830/
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Ветераны приветствуют друг друга.
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Если вы не успели получить георгиевскую ленту, не переживайте, вы можете сделать это на праздничных площадках, также здесь можно приобрести пилотки, флажкии и много разной атрибутики праздника)
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Возле танка около кинотеатра "Мир" установлена фигура Иосифа Сталина, люди с удовольствием фотографируются
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Первые лица края и города на мемориале
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В честь праздника в городе включили фонтан.
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Народ собирается на площади Сахарова. Безопасность превыше всего.
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Уже совсем скоро, в 10 часов, начнется построение войск Барнаульского гарнизона и шествие "Бессмертного полка"
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С самого утра из разных точек города доносятся военные песни. В центре уже начинают выступать творческие коллективы
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В краевой столице в связи с торжествами уже начали перекрывать участки улиц. Горожанам стоит учесть это при планировании своих поездок!
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На Мемориале Победы началась церемония возложения цветов
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