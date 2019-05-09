Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днем Победы

9 мая опубликовано видеообращение губернатора Алтайского края Виктора Томенко к жителям региона, в котором он поздравил население с Днем Победы.
Он напомнил, что свыше полумиллиона жителей Алтайского края защищали страну от фашистских захватчиков.
"Алтайские госпитали вернули в строй тысячи бойцов, десятки тысяч эвакуированных обрели на Алтае второй дом", – констатировал губернатор.
По его словам, праздник Победы играет объединяющую роль, напоминая молодым поколениям о главных заветах предков.
"В современной истории России нет даты более священной. Сквозь смену эпох 9 мая объединяет поколения, заставляя нас помнить самый дорогой завет освободителей: горячо любить Родину и не жалеть сил для нее", – подчеркнул Томенко.
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