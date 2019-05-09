В Минтруда подсчитали, сколько в России осталось ветеранов ВОВ и какое материальное обеспечение они получают, сообщает РБК.
Так, по данным на 1 апреля, насчитывается 75495 жителей, принимавших участие в Великой Отечественной войне.
В стране также проживают 96323 блокадника, 103715 человек, которые были несовершеннолетними узниками фашизма (144 человека – были совершеннолетними узниками), 240 352 вдовы участников войны и 762 626 тружеников тыла.
С учетом пенсии и различных доплат, материальное обеспечение ветеранов ВОВ и лиц, приравненных к ним, составляет в среднем 43,5 тысячи рублей. Это почти в пять раз выше, чем прожиточный минимум пенсионера.
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