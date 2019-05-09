Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося/ Фото: vk.com/act54
Массовое ДТП, в результате которого пострадали девять человек, произошло накануне под Новосибирском.
Как сообщили в региональном главке МВД России, авария с участием трех автомобилей случилась в Искитимском районе.
"По предварительной информации, в результате столкновения трех легковых автомобилей пострадали 9 человек, которые доставлены в больницу для оказания медицинской помощи", — добавляют в полиции.
В связи с произошедшим проводится доследственная проверка.
Установлено, что столкновение произошло в результате выезда одного из автомобилей на полосу встречного движения.
Комментарии