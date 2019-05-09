В горах Алтая в ходе проводимых поисковых работ спасатели обнаружили тела трех человек, сообщают в ГУ МЧС России по Республике Алтай.
Двое мужчин и одна женщина погибли под лавиной. Стихия 6 мая накрыла девять человек в составе туристической группы из Новосибирска в районе Южно-Чуйского хребта Кош-Агачского района.
Только две девушки смогли выбраться из-под снежного плена. Судьба еще четырех человек до сих пор остается неизвестной.
Поиск участников этого злополучного восхождения на гору Металлург продолжается. В нем задействованы 30 человек, в том числе кинологи, а также два вертолета.
Расследованием причин произошедшей трагедии занимаются следователи.
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