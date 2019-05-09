Действующий президент Украины Петр Порошенко в эфире канала "112" раскритиковал акцию "Бессмертного полка", назвав его участников "ряжеными", сообщает РИА Новости.
"Победа над нацизмом 74 года назад — это не повод водить ряженые "Полки Бессмертных" по всему миру", — заявил в обращении к народу политик.
Он назвал такую акцию "монополизацией" победы над фашизмом и выразил мнение, что никто "не имеет на это права".
По его словам, за последние годы на Украине выработали "свой ритуал празднования Дня Победы".
Речь идет об учреждении Дня памяти и примирения, который начиная с 2015 года отмечают в стране 8 мая. Именно в этот день проводятся основные массовые мероприятия на Украине.
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