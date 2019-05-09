Toyota Land Cruiser Prado 150 протаранил сразу четыре машины на Димитровском мосту / Фото: https://vk.com/act54
Массовое ДТП со смертельным исходом произошло в Новосибирске, сообщает Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54".
Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 150 протаранил сразу четыре машины на Димитровском мосту: Daewoo Nexia, Honda Odyssey, Subaru Legacy и фургон Ford Transit "Почты России".
Больше всего "досталось" автомобилям Дэу и Хонда, которые стояли на мосту на аварийке, когда в них въехала дорогая иномарка.
По трагической случайности в этот момент между машинами находился человек, который собирался закрепить трос для буксира.
Его буквально раздавило сомкнувшимися автомобилями. Полученные им травмы оказались смертельными – он скончался на месте.
"Парни пытались закрепить трос и отбуксировать сломанную машину. В это время сзади влетел Прадик. Один парень погиб на месте, двое с лёгкими ушибами, ещё один с переломом голени. Водитель Прадо был откровенно пьян", — написал очевидец аварии.
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