Региональный ЦГМС в связи с сухой погодой в Алтайском крае объявил штормовое предупреждение с 9 по 13 мая. По данным синоптиков, в этот период существует повышенный риск природных пожаров.
В частности, в западных и южных районах прогнозируется высокая пожароопасность (4 класс горимости), а в Благовещенском и Кулундинском районах – чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).
Специалисты краевого ГУ МЧС советуют местным жителям обезопасить себя и окружающих от природных пожаров, выполняя простые правила:
- не бросать на землю непотушенные спички или окурки;
- не разводить костры (в том числе, не сжигать мусор и траву);
- не давать детям играть с огнем;
- в случае возникновения возгорания, постараться его потушить самостоятельно, а если это невозможно – сообщить об этом в соответствующие ведомства.
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