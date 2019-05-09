Как сложить фронтовое письмо. Видеоинструкция

Солдатские письма-треугольники времен Великой Отечественной войны вошли в легенды. Их нужно было сложить очень хитрым способом: с одной стороны, это должно быть очень быстро и легко, а с другой — надежно, чтобы треугольник не развернулся и не пострадал. Сегодня на площади Советов в Барнауле всех желающих учили складывать такие треугольники. Пока повторяешь за инструктором, кажется все просто. А вот повторить с первого раза получалось не у всех. А вы сможете?
Подробнее о фронтовых письмах воинов из Алтайского края смотрите в спецпроекте "Алтай в тылу и на войне":
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