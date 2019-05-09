В канун Дня Победы врио глава Республики Алтай Олег Хорохордин посетил ветерана Великой Отечественной войны Марию Жданову и поздравил ее с наступающим праздником.

Он выразил признательность за спасенные ею жизни как на войне, так и в мирное время.

"Всю свою жизнь вы посвятили спасению человеческих жизней, прошли всю войну санитаркой в медсанбате, а после ее завершения трудились в Майминской районной больнице", — сказал Хорохордин.

Он также поблагодарил пенсионерку за активную воспитательную работу с подрастающим поколением.

"Энергии у вас столько, что можно позавидовать", — восхитился глава региона.

10 января Марие Ждановой исполнилось 97 лет. При этом трудилась она до 64 лет, уйдя на пенсию только в 1986 году.

В Великую отечественную войну была призвана на фронт в 1941 году и боевой медицинской сестрой дошла до самого Берлина, написав свою девичью фамилию (Черникова) на стене Рейхстага.