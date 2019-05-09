Новосибирского врача ограбила нетрезвая гражданка прямо у него в кабинете, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Женщина достала нож и под угрозой его применения забрала у работника поликлиники в Советском районе города 200 рублей.
Потерпевший обратился в полицию. По горячим следам правоохранители задержали 43-летнюю уроженку Петропавловска-Камчатского.
В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия). Санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.
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