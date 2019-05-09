Парад Победы в Барнауле/ Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Торжественное шествие войск Барнаульского гарнизона состоялось на площади Советов в честь Дня Победы.
По центральной площади столицы региона торжественным маршем прошли парадные расчеты кадетских корпусов, войсковых частей и силовых структур Барнаульского гарнизона. И впервые в торжественном мероприятии участвовали юнармейцы. Региональное отделение этого движения, созданное в 2016 году при поддержке Правительства Алтайского края, объединяет более пяти тысяч юнармейцев, сообщает пресс-центр правительства региона.
Парад продолжился выходом колонны ретро-автомобилей времен Великой Отечественной войны и плац-концертом почетного караула Барнаульского юридического института МВД России.
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