Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поддержал акцию бессмертный полк, пройдя в колонне с портретами дедушки и бабушки по маминой линии.
"И один дед, и второй — оба воевали. Оба прошли до конца войны, — рассказал глава региона. — Оба остались живы. Они удостоены многочисленных наград".
Так, дед Павел Мельченко начал войну старшим лейтенантом, а закончил – полковником. Его назначили командовать стрелковым батальоном.
"Когда я был маленьким, они рассказывали военные истории, — вспоминает Томенко. — И только когда стал постарше, я понял, насколько героические это были люди".
Он до сих пор хранит дедовский китель. Семейная реликвия перешла к нему по мужской линии.
Губернатор обратился к молодежи с призывом не забывать о подвиге предков, хранить и продолжать их священные традиции и веру в народ, страну и историю.
"Мы просто обязаны нести эту веру всю свою жизнь и передать нашим детям и внукам", — подчеркнул Томенко.
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