Подробности пожара, произошедшего 9 мая рядом с барнаульским аэропортом, сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
По словам представителя экстренного ведомства, за пределами территории аэропорта горел склад с сельскохозяйственными удобрениями. Площадь пожара составила около 200 квадратных метров.
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В результате ЧП никто не пострадал. В данный момент возгорание ликвидировано.
Комментарии
Это который в 2015 году горел? Алтайагрохимия?