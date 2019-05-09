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"Мне снился дед": барнаульцы рассказали, почему они идут в "Бессмертный полк"

, ИА "Амител"
В 2019 году в "Бессмертном полку" приняли участие 48 тысяч барнаульцев
'Бессмертный полк' / Фото Екатерина Смолихина / Amic.ru

"Бессмертный полк" / Фото Екатерина Смолихина / Amic.ru

Барнаульцы рассказали, почему они участвуют в акции "Бессмертный полк". Напомним, столица Алтайского края принимает участие в акции уже в седьмой раз. Ежегодно количество участников шествия только увеличивается. По предварительным данным, в этом году в "Бессмертном полку" прошли 48 тысяч горожан. Среди них и губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который нес в руках портреты дедушки и бабушки. 

Корреспондент Службы Новостей "FM-Продакшн" пообщался с участниками шествия и узнал, зачем они принимают участие в этой акции, что ими движет и для чего многие шагают в полку уже несколько лет подряд.

Как и в прежние годы, "Бессмертный полк" прошел по улицам города только после завершения торжественной части. Некоторые из участников пришли рано, но все равно дождались начала шествия. В этом году колонна шла больше часа. В рядах полка, как и в прежние годы, шли и дети и взрослые. Многие принимают участие в "Бессмертном полку" уже в седьмой раз – с самого начала этой акции. Говорят, что получают здесь такие эмоции, которые невозможно получить больше нигде, самые главные из которых – это ощущение единства и гордости за свою страну.

Светлана Андреевна: "Мы приходим сюда каждый раз, с самого первого года, как только началась эта акция "Бессмертный полк". Чувствуем огромную радость, общность. Потому что собираемся здесь все вместе, потому что наши герои не забыты. Мы желаем молодым мира, благополучия, всегда помнить о том, что было. И уважать старшее поколение".

Ирина: "Мы сегодня в шестой раз принимаем участие в "Бессмертном полку". Знаете, какие у нас чувства? Их даже выразить невозможно. Это и радость, и гордость, и печаль. А еще – чувство единства. Это просто нам очень нужно".

Зинаида Ивановна: "Мы сегодня уже в шестой раз принимаем участие в "Бессмертном полку". Мой дед, Сергей Васильевич, погиб, защищая Москву. Они шли на танки с трехлинейкой, практически своей грудью закрывая страну. У него остались пятеро детей, которых поднимала бабушка. Память о нем в нашей семье будет вечной. Я горжусь своим дедом, это сибиряки отстояли Москву. Отважные, смелые, самоотверженные, ценой своей жизни они подарили Победу. Помнить их будем вечно".

Артем, 15 лет: " Пришел сюда в третий раз. Потому что горжусь своими дедами, за то что они отстояли мир, за то что мы теперь можем жить так хорошо. Я сам решил идти на шествие "Бессмертного полка", потому что почувствовал такую необходимость – они защищали нас. А мы должны помнить".

Елена: "Я в первый раз принимаю участие в шествии. Позвало чувство долга, ощутила, что просто должна сходить со своим дедом на День Победы. Он мне снился перед праздником, решила, значит, он меня зовет, ждет. Мой дед был пулеметчиком, очень им горжусь – был совсем молодой, на фотографиях очень серьезный. Погиб под Сталинградом".

Станислав: "Мы в первый раз здесь. Несем фотографии моего прадеда и деда. Мне кажется, это мероприятие объединяет всех людей. Раньше слышали, как люди рассказывают о том, как приняли участие в "Бессмертном полку", какие ощущения испытали, что это общий праздник, чувство общего единения, и в этом году и мы решили присоединиться".

Ирина: "Сегодня уже четвертый раз, когда принимаем участие в шествии "Бессмертного полка". В первый раз пришли, потому что было просто интересно. А сейчас уже не можем не идти. Мне очень сложно описать чувства, которые испытываю. Играет музыка, звучат военные песни, и я просто начинаю плакать".

Олег: "Второй раз идем в "Бессмертном полку". Решил почтить память предков, дедов, всех тех, кто воевал. Охватывает чувство гордости за то, что мы победили в той войне. Как бы сейчас ни старались преуменьшить роль Советского Союза, но она была самая главная в той победе".

Андрей: "Мы идем уже в пятый или в шестой раз. Считаем эту акцию очень важной: это дань нашим дедам, это гордость за нашу страну, это святой праздник нашего народа. И с каждым годом это чувство гордости только нарастает – с каждым годом народу все больше, и больше становится чувства единства и патриотизма".

Барнаульцы рассказали, почему принимают участие в шествии "Бессмертного полка"

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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