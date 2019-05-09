В условиях высокой пожарной опасности сотрудники противопожарной службы продолжают пресекать нарушения в области пожарной безопасности, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Так, накануне всего в километре от села Кузьминка в Змеиногорском районе предприниматель поджег сухую стерню (остатки стеблей после сбора урожая).
Огонь мог выйти из-под контроля и пойти в направлении села, однако это не остановило фермера, решившего быстро очистить поле.
Нарушение пресек дознаватель территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №4 УНД регионального управления МЧС России.
В отношении поджигателя составили административный протокол по статье 20.4 КоАП. Ему грозит до 30 тысяч рублей штрафа.
Напомним, что в регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с высокой и чрезвычайной пожароопасностью.
С 1 мая на территории края действует особый противопожарный режим. Запрещены разведение костров и прогулки в лесу.
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