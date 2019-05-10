На Привокзальной площади Барнаула 9 мая 2019 года было на что посмотреть: здесь проходила выставка ретроавтомобилей, хоть и традиционная, но всегда любимая горожанами. И не удивительно: коллекция ретроавтомобилей с каждым годом растет. Вот над головами жителей возвышается старенький "Запорожец". Он впервые выехал на выставку, а до этого 15 лет простоял в курятнике одной деревушки Троицкого района – чудом "выжил", как рассказывает его владелец.

Кабины и кузова боевых автомобилей переполнены детворой. К восторгу ребятни на выставке были не только машины, но и оружие. С огромным удовольствием школьники держали в руках карабин Мосина 43-го года, пистолет-пулемет Шпагина, привлекали внимание пушки и другие орудия. Фронтовую атмосферу дополнял аппетитный запах полевой кухни. Очередь за солдатской кашей выстроилась на десятки метров.

От здания автовокзала доносились звуки военных песен, все радостно пели и танцевали. На экране показывали хронику военных лет.

Выставка поражала масштабами, а ведь еще несколько лет назад ее организовывали несколько любителей ретротехники. Как пояснил инициатор выставки – директор автовокзала Алексей Богданов, ретроклуб из 15 единиц техники перерос в интерес и поддержку частных коллекционеров и любителей истории. "Через ретроавтомобили мы хотим познакомить людей с историей", – пояснил организатор.

"История этого мероприятия уходит в 1976-й год. Когда был учрежден День работника автомобильного транспорта, решили возле барнаульского Дворца спорта поставить автомобили, чтобы граждане могли посмотреть, на чем мы работаем. Там были не только ретроавтомобили, но и разные современные на тот момент модели, на которых мы работали. Из старых автомобилей мы решили создать коллекцию. А в 1995 году нас попросили, чтобы ретроавтомобили "полуторка", то есть ГАЗ-АА, ЗИС-5, "Эмка" или ГАЗ М-1 поучаствовали в параде Победы. Так мы начали выставлять автомобили на всеобщее обозрение", – рассказывает Богданов.

Сейчас мастера ретроклуба автовокзала восстанавливают ЗИМ 1956 года выпуска и, как отмечает Алексей Богдавно, в "глубокой" реставрации находится ГАЗ А 1934 года выпуска – первый отечественный легковой автомобиль. "Его мы восстанавливаем уже третий год, приходится заказывать уникальные запчасти, выписываем запчасти по всему миру", –- признался директор автовокзала.

Организаторы подчеркивают, что автопарк бесценен, и экспонаты, хоть и дорого стоят, не продаются: "Мы занимаемся этим, чтобы погрузиться в те времена. Чтобы люди знали историю: на чем воевали и на чем работали. Хотя за советскую нам "Чайку" предлагали два новых джипа от BMW".

Внимание зрителей на выставке притягивают и несколько идеально ухоженных "копеечек". Владелец одной из них, Владислав Евстигнеев, рассказал, что вложил в автомобиль 73-го года выпуска более полумиллиона рублей. Участвует в выставке, чтобы привлечь внимание жителей к истории. С удовольствием приезжает сюда на День Победы, словно отдает дань памяти своему деду-фронтовику, который пропал без вести в 1943-м.

Чуть в стороне от автомобилей красовались раритетные мотоциклы и мопеды. "Мопед "Рига-Мини! я чудом нашел в газете. Дедушка продавал его разобранным за 1500 рублей!" – восклицает участник выставки Дмитрий Тараненко.

А мотоцикл 1948 года М1А прибыл на Алтай с Иркутска, как говорит его владелец, был весь "убитый", даже рама была винтом.

Владельцы средств на свои экспонаты не жалеют. Для восстановления легендарных моделей требуются порой не только огромные финансовые затраты, но и многолетняя кропотливая работа. Например, этот военный "Харлей-Дэвидсон" реставрировали восемь лет.

Выставке радовались не только зрители, но и сами участники. Житель Новоалтайска Виктор Потапенко прибыл на площадь на черной "Волге". "Она одна в таком состоянии на весь город. Черная "Волга" – это престиж. В советское время приобрести такую машину было пределом мечтаний!" – гордо говорит автолюбитель.

Барнаульский ретроколлекционер Геннадий Шавшин приглашал всех на свою собственную бесплатную выставку. "У меня 53 единицы техники. Сегодня на параде участвует мотоцикл М-72. Боевой "Додж" 44-го года, который США предоставили советским войскам".

Кстати, находится выставка барнаульца по адресу: Барнаул, Малахова, 169в.