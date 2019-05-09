Глава Чечни прокомментировал приговор футболистам Александру Кокорину ("Зенит") и Павлу Мамаеву ("Краснодар"), сообщает РБК.
Рамзан Кадыров заявил, что спортсмены "совершили большую ошибку". В то же время он считает, что на их месте мог оказаться любой.
Лидер Чеченской республики сожалеет, что футболисты не смогут полноценно тренироваться еще полгода.
"Это еще более отдалит их от большого футбола, где привыкли иметь дело с звездами первой величины", — сказал Кадыров, уточнив, что не ставит под сомнение законность вердикта судей.
Он также подтвердил, что его предложение трудоустроить спортсменов в ФК "Ахмат" (Грозный) остается в силе, даже несмотря на то, что Кокорин и Мамаев отвыкли от футбола и получили психологический стресс.
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