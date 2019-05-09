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Кадыров прокомментировал приговор Кокорину и Мамаеву

, ИА "Амител"
Глава Чечни сожалеет, что "совершившие ошибку" спортсмены проведут столько времени без футбола
Кадыров подтвердил, что его предложение трудоустроить футболистов в ФК 'Ахмат' (Грозный) остается в силе / Фото: nazaccent.ru

Кадыров подтвердил, что его предложение трудоустроить футболистов в ФК "Ахмат" (Грозный) остается в силе / Фото: nazaccent.ru

Глава Чечни прокомментировал приговор футболистам Александру Кокорину ("Зенит") и Павлу Мамаеву ("Краснодар"), сообщает РБК.

Рамзан Кадыров заявил, что спортсмены "совершили большую ошибку". В то же время он считает, что на их месте мог оказаться любой.

Лидер Чеченской республики сожалеет, что футболисты не смогут полноценно тренироваться еще полгода.

"Это еще более отдалит их от большого футбола, где привыкли иметь дело с звездами первой величины", — сказал Кадыров, уточнив, что не ставит под сомнение законность вердикта судей.

Он также подтвердил, что его предложение трудоустроить спортсменов в ФК "Ахмат" (Грозный) остается в силе, даже несмотря на то, что Кокорин и Мамаев отвыкли от футбола и получили психологический стресс.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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