Период похолодания наступил в пятницу, 10 мая, в Алтайском крае после 30-градусной жары.
По информации регионального Гидрометцентра, в регионе будет без осадков. Дневные температуры составят +11...+16 градусов, в западных районах +18...+23 градуса.
Ветер будет северо-восточный, 6-11 метров в секунду, в южных районах местами порывы до 12-17 метров.
В Барнауле также ожидается без осадков, днем в краевой столице будет +14...+16 градусов, ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду.
Отметим и то, что в данный момент в Алтайском крае действует штормовое предупреждение, поскольку местами в западных и южных районах ожидается высокая пожароопасность четвертого класс горимости, а в Кулундинском и Благовещенском районах прогнозируется чрезвычайная пожароопасность (пятый класс горимости).
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