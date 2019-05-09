Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter оставил запись о словах действующего украинского президента Петра Порошенко, который назвал "ряжеными" участников акции "Бессмертный полк".
"Его цинизм не имеет пределов, – прокомментировал Пушков. – Ряженых пусть поищет среди любезных его сердцу участников факельных шествий и наследников дивизии СС".
Он подчеркнул, что против "Бессмертного полка" Порошенко бессилен. К тому же ему вынес свой вердикт народ Украины, напомнил политик, имея в виду поражение на выборах.
Стоит отметить, что предыдущий пост Пушкова также касался украинского президента. В нем сенатор сравнил Порошенко с Бандерой, проведя параллель, что первого поздравлять с Днем Победы так же немыслимо, как второго – с освобождением Украины от фашистов.
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