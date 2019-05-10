Фото: avito.ru
Элитную четырехкомнатную квартиру площадью 186 квадратных метров продают в закрытом охраняемом барнаульском поселке на Змеиногорском тракте за 23,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Жилье находится в сосновом бору. В поселке установлена система видеонаблюдения. Дом, где расположена квартира, имеет два входа.
"В квартире дизайнерский ремонт. Приточная вентиляция, кондиционирование, звукоизоляция, хамам, сигнализация, два санузла, две гардеробные комнаты, мраморные подоконники", – добавляет автор объявления.
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