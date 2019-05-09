Видеозаписями с низовым лесным пожаром в районе улицы Власихинской в Барнауле 9 мая поделились подписчики паблика "Barnaul 22" в социальной сети "ВКонтакте".
На кадрах видно, что по траве огонь распространился на достаточно внушительную площадь.
Вокруг собрались люди, но судя по записи, тушением возгорания занимается только один человек, прибывший на пожарном автомобиле.
Пламенем охвачена преимущественно сухая трава, однако местами горят стволы деревьев.
По словам одного из местных жителей, в этой местности нередко отдыхают люди, оставляя "марийские мангалы" с непотушенными углями.
Напомним, что в Алтайском крае действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено ходить в лес и разжигать костры.
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