Сколько денег на самом деле можно сэкономить, покупая энергосберегающие лампочки, и стоит ли приобретать энергоэффективную бытовую технику – эти вопросы периодически задают большинство потребителей электроэнергии. Руководитель энерготехнического центра компании "Алтайэнергосбыт" Дмитрий Венгерский дал подробные ответы в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Барнауле". Amic.ru публикует самые интересные моменты этой беседы.

Корреспондент: насколько образованы в теме энергосбережения жители Алтайского края? Многие ли применяют энергосберегающие технологии в домах и квартирах?

Дмитрий Венгерский: Вопрос неоднозначный. Применять пытаются многие, вопрос – как? На какие средства, в каком объеме, что предлагает рынок? У кого-то бюджет позволяет купить новую плиту, хотя еще прежняя не вышла из строя. А у кого-то – нет. Школы, сады, больницы – все стараются применять энергосберегающие технологии насколько это позволяет бюджет.

Корр.: Можно ли посчитать, сколько можно экономить на энергосберегающей лампочке?

Д.В.: Давайте не на одной, а посчитаем в целом по квартире. Энергосберегающая лампочка – это компактная люминесцентная лампа, газоразрядная. Иначе говоря, колба, заполненная газом. Называется энергоэффективной, потому что потребляет в 4-5 раз меньше, чем лампа накаливания, исходя из этого можно посчитать сумму экономии. Например, в двух-, трехкомнатной квартире, в которой 10 лампочек по 100 Вт, пользуются электроэнергией в день по шесть часов (если хорошо пользоваться, например, семья с детьми). Тариф: 3 рубля 25 копеек для квартиры в городе Барнауле... Получается 180 часов на одну лампу в месяц, то есть чуть больше 2000 часов лампа горит в год. Нужно также учесть, что мы еще два раза ее купим. Получается, потратим 742 рубля на одну лампочку. 240 рублей на энергосберегающую или люминесцентную. Таким образом получается, с десяти лампочек экономия – 5000 рублей.

Корр.: Есть ли лампы, которые в 10-15 раз экономнее?

Д.В.: Конечно есть. Нашу жизнь сегодня заполняют светодиоды. Они не только существуют на улицах города, но и в наших квартирах. Стоит такая лампа около 100 рублей, потребляет электроэнергии в 12 раз меньше в сравнении с лампой накаливания. То есть экономия будет еще больше.

Корр.: В чем визуальное отличие светодиодной лампы от лампы накаливания?

Д.В.: По цоколю все одинаковые, иначе просто не вкрутятся. По колбе сейчас все делают по форме той же лампы накаливания, единственное, матовое стекло, а не прозрачное. Могут отличаться по цветовой гамме, кому белый, кому желтый цвет.

Корр.: А есть ли еще более экономичные лампы, чем светодиоды?

Д.В.: Светодиоды продолжают развиваться. Есть параметр "Люмен на Ватт". Он все выше. То есть производителям удается добиваться больше люменов, больше яркости с одного Ватта, одного светодиода.

Корр.: На что еще обратить внимание при выборе лампочек?

Д.В.: На производителя. За дешевизной не нужно гоняться, иначе тогда, возможно, лампочки придется менять чаще.

Корр.: То есть если из 10 лампочек в квартире мы ставим энергосберегающие, экономим 5000 рублей, если светодиодные, то экономим 10 000 рублей. Верно?

Д.В.: Да, все так.

Корр.: А как утилизировать эти лампочки? Светодиодные, энергосберегающие? Можно ли их выбрасывать как обычный мусор?

Д.В.: Энергосберегающие или компактно-люминесцентные, конечно, выбрасывать нельзя. Их необходимо утилизировать, потому что внутри колбы ртутносодержащие газы, и при повреждении такая лампа способна нанести серьезный вред окружающей среде.

Корр.: То есть энергосберегающие лампы нужно сдавать? А куда?

Д.В.: В Барнауле есть четыре точки:

– Региональный институт экологической безопасности, ул. Бехтерева, 30А;

– ООО "Терик", ул. Попова, 183;

– "Эко-Партнер", ул. Крупской, 173.

Это платно: 15 рублей 38 копеек за прием одной лампочки.

Корр.: А светодиодные?

Д.В.: Светодиодные лампочки не подлежат утилизации, так как в них нет ничего вредного для экологии.

Корр.: То есть их можно выбросить в мусорное ведро и как говорится "ежик не умрёт"?

Д.В.: Нет, не умрет.

Корр.: Понятно, что нужно идти за светодиодными лампочками. Но тогда почему у нас до сих пор продаются энергосберегающие? Если светодиод эффективнее и интереснее?

Д.В.: Рынок трактует свои условия. Есть покупатель, значит, есть предложение. Сказывается еще и такой момент, что светодиоды стали равны по цене с люминесцентными сравнительно недавно, раньше они были дорогими, поэтому по инерции, возможно, еще покупаются.

Корр.: Теперь хотелось бы остановиться на выборе техники, которая поможет нам экономить электроэнергию. Посоветуйте, на какие параметры обратить внимание?

Д.В.: В первую очередь нужно обращать внимание на класс энергоэффективности, раньше был от A до G, сейчас уже есть А+, А++, А. Самый энергоэффективный класс – это А с тремя плюсами. Кстати, на Западе E, F, G уже не производят. У нас тоже не производят, просто на складах есть, а потому в магазинах еще продают.

Также стоит обратить внимание на изготовителя, модель, годовое потребление в киловатт часах, могут быть еще дополнительные характеристики.

Корр.: Хорошо, класс энергоэффективности посмотрели, на что еще обратить внимание?

Д.В.: Например, мы выбираем электроплиту. Есть три варианта: классическая – с чугунными конфорками, стеклокерамика и индукционная. В первом случае конфорка нагревается тэном, нагревает сначала себя, попутно окружающий воздух, только потом пищу.

Стеклокерамика себя сильно не нагревает, жар быстрее идет на посуду, в которой готовится пища.

У индукционной плиты взаимодействие сразу с посудой, соответственно, энергоэффективность выше в два раза, чем у плиты со стеклокерамической поверхностью, хотя по мощности они одинаковы. Еще больше по сравнению с чугунной конфоркой. В год выходит экономия до 3 тыс. рублей.

Если мы выбираем холодильник, также учитываем класс энергоэффективности. Необходимо смотреть количество потребляемой электроэнергии за цикл, так как часто в работу холодильника включается компрессор. Для сравнения: категория А – 48,5% компрессор работает, А+ – 37,5%, А++ – 27,5%, А – 22% и менее. Холодильник с тремя плюсами будет довольно дорогим, может быть, вам будет достаточно и просто А или А+. Но помните, что именно холодильник считается вторым по потреблению электроэнергии после лампочек.

Пошли за стиральной машиной. Здесь экономичность зависит от массы загружаемого белья, именно на нее тратится определенное количество энергии. Класс энергоэффективности определяется по-другому критерию: сколько киловатт часов на 1 кг стандартного хлопкового белья тратится в цикле. Например, категория А 0,19 кВт/час на 1 кг белья, А+ – менее 0,17 кВт/час, А++ – 0,15 кВт/час, А – менее 0,13 кВт/час.

Если семья большая, необходимо смотреть объем загрузки. Семье, состоящей из пяти человек, целесообразнее загружать машину 6-7 кг, чем два раза 5 кг. Кроме того, необходимо обращать внимание на режимы стиральной машины. Например, режим "короткой стирки", чтобы просто освежить белье, обычно составляет 15-30 минут. Соответственно, чем короче время режима, тем больше можем сэкономить.

Посудомоечная машина не просто так заняла достойное место на кухне хозяйки. Потребляет она более в два раза меньше воды, чем при обычном мытье посуды. Плюс при обычном мытье мы потребляем горячую воду, а это счет за нагрев воды. А посудомоечная машина использует одну и ту же воду, очищая ее через фильтры. То есть покупка посудомоечной машины шаг не только к энергосбережению, но и к сбережению воды (до 4 раз).

Чайники. В настоящее время есть чайники с терморегулятором. Нет необходимости постоянно греть воду до 100 градусов, ведь чай заваривается при 80. Это уже 20% экономии при нагреве воды.

Корр.: То есть это сколько мы можем экономить в год в среднем?

Д.В.: Можно сэкономить около 8800 рублей за год. Ну и, конечно, помните общие правила энергосбережения: выключать приборы, которые не используются, выключать телевизор, если в комнате никого нет и его никто не смотрит. Холодильник лучше убрать подальше от батареи, так как они работают в зависимости от температуры, которая вокруг них.