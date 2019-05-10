Пятница, 10 Май, 08:44

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы относитесь к введению платных перекрестков?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,23
€ 73,09
Обь
248см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День Победы-2019Парламент Алтайского краяТрагедия в Шереметьево
Новости

День Победы в Барнауле: большой фоторепортаж

, ИА "Амител"
Как город отметил праздник 9 Мая

День Победы – 2019 в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

74-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне отметили в Барнауле 9 Мая. В этот день по традиции возложили цветы на площади Победы. На площади Советов прошло шествие войск Барнаульского гарнизона и патриотическая акция "Бессмертный полк". Позже на проспекте Ленина прошел легкоатлетический пробег "Кольцо Победы – 2019".

Также торжественные мероприятия проходили на площади Сахарова, пешеходной улице Мало-Тобольской, в районных парках города. Завершился День Победы праздничными фейерверками. 

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: День Победы-2019
Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Смотрите также
Смотрите также
Загрузка...
Партнёры

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
08:19
Бийчане делятся фото и видео праздничного фейерверка 0
07:50
Элитную квартиру с хамамом продают в сосновом бору в Барнауле за 23,5 млн руб. 0
07:34
Летний гардероб за 49 рублей: Charity Market приглашает на грандиозный SALE 0
07:03
"Кто это такая?": неизвестные фотографии молодой Мэрилин Монро 0
06:44
За советскую "Чайку" два новых BMW: крутые машины с ретровыставки в День Победы 0
06:23
Похолодание после 30-градусный жары пришло в Алтайский край 10 мая 0
06:01
День Победы в Барнауле: большой фоторепортаж 0
23:39
Составлен рейтинг самых доступных китайских авто 0
22:56
Бекхэма лишили водительских прав за разговор по телефону 0
22:05
Еще ярче: как прошел главный салют в честь Дня Победы в Барнауле 1
21:33
Эстония предъявила территориальные претензии к России 1
20:31
Ведущего BBC уволили за шутку про сына принца Гарри 2
19:46
Реальный эффективный курс рубля вырос на 5,3% 0
19:10
В Австралии отпечатали 46 млн купюр с ошибкой 0
18:52
Организатора аналога "Бессмертного полка" в Киеве задержали 0
18:24
Диетологи назвали простой способ похудеть 2
17:53
Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения 4
17:30
Пенсионерам рассказали, как не стать жертвами мошенников 0
16:59
Как прошел Парад Победы на Красной площади 1
16:27
В Барнауле горит лес в районе улицы Власихинской 1
15:58
Пушков ответил на слова Порошенко о "Бессмертном полке" 0
15:16
Кадыров прокомментировал приговор Кокорину и Мамаеву 2
15:02
Я помню, я горжусь: как в Барнауле прошел "Бессмертный полк" 1
14:55
Тело четвертого туриста нашли после схода лавины в Горном Алтае 0
14:38
"Мне снился дед": барнаульцы рассказали, почему они идут в "Бессмертный полк" 0
14:24
Фермера уличили в поджигании полей в Алтайском крае 0
14:01
Стало известно, что полыхало рядом с барнаульским аэропортом 9 мая 1
13:56
Виктор Томенко рассказал про своих героических предков 0
13:36
Парад Победы: фоторепортаж с шествия войск Барнаульского гарнизона 1
13:21
Уроженка Камчатки с ножом ограбила врача в Новосибирске 1
13:17
Пожар произошел рядом с барнаульским аэропортом 0
12:53
Олег Хорохордин поздравил с Днем Победы ветерана ВОВ 1
12:28
Как сложить фронтовое письмо. Видеоинструкция 0
12:18
Парень расплатился за покупки пожилых жителей Барнаула 5
12:01
Как уехать из центра Барнаула после салюта в День Победы 0
11:47
Штормовое предупреждение передано в Алтайском крае до 13 мая 0
11:27
Пьяный водитель Land Cruiser устроил ДТП с погибшим в Новосибирске 4
10:58
Порошенко назвал "ряжеными" участников "Бессмертного полка" 8
10:17
Спасатели нашли три тела погибших под лавиной в Горном Алтае 1
10:09
Парад победы и шествие "Бессмертного полка" в Барнауле: трансляция 1
10:04
Девять человек пострадали в массовом ДТП на трассе под Новосибирском 1
09:44
В Барнауле ограничили продажу алкоголя в День Победы 0
09:21
Чиновники подсчитали, какая пенсия у ветеранов ВОВ в России 2
09:01
День Победы в Барнауле: онлайн-трансляция 1
08:53
Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днем Победы 0
08:29
Каким будет фейерверк на площади Сахарова в Барнауле 0
08:06
Депутат Госдумы от Алтая Александр Терентьев поздравляет с Днем Победы 0
07:50
Старые советские открытки, посвященные Дню Победы 2
07:34
Десять важнейших фильмов о Второй мировой войне 66
07:19
Карта памяти: улицы Барнаула с именами героев Великой Отечественной войны 14

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.