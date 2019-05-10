День Победы – 2019 в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru
74-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне отметили в Барнауле 9 Мая. В этот день по традиции возложили цветы на площади Победы. На площади Советов прошло шествие войск Барнаульского гарнизона и патриотическая акция "Бессмертный полк". Позже на проспекте Ленина прошел легкоатлетический пробег "Кольцо Победы – 2019".
Также торжественные мероприятия проходили на площади Сахарова, пешеходной улице Мало-Тобольской, в районных парках города. Завершился День Победы праздничными фейерверками.
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