В Параде приняли участие в общей сложности 13 тысяч военнослужащих и свыше 130 единиц современной военной техники / Фото: сайт Кремля
9 мая на Красной площади состоялся Парад Победы, приуроченный к 74-летию со дня капитуляции фашистской Германии и взятия советскими войсками рейхстага.
Как сообщает пресс-служба Кремля, мероприятие вместе с первыми лицами государства – президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым – посетил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Они поздравили ветеранов ВОВ с праздником и заняли свои места на трибуне.
В Параде приняли участие в общей сложности 13 тысяч военнослужащих и свыше 130 единиц современной военной техники.
В частности, собравшиеся на мероприятии люди могли увидеть боевые машины пехоты БМП-3 и поддержки танков "Терминатор", бронетранспортёры БТР-82А и БТР-МДМ, защищенные автомобили "Тайфун", зенитную ракетную систему С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", пусковые установки ракетных комплексов "Ярс", танк Т-34 и многое другое.
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