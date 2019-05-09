Роспотребнадзор на своем сайте напомнил, что нередко доверчивые пенсионеры попадаются на уловки мошенников, и дал пожилым людям советы, как этого избежать.

Во-первых, следует беречь персональные данные и документы. Не следует давать в руки незнакомым людям паспорт и называть им ПИН-код или трехзначный код на обратной стороне карты.

Во-вторых, не следует сразу же выполнять действия, предложенные в СМС-сообщении о блокировке банковской карты. Лучше проверить информацию, позвонив по номеру, указанному на карте или лично посетить банк.

При предложении заполнить анкету следует ознакомиться с ее содержанием, особенно если просят там что-либо подписать.

Следует с осторожностью относиться к приобретению товаров, распространяемым методом сетевого маркетинга, то есть когда продавец сам подходит к покупателю либо товар распространяется вне стационарной точки торговли.

Особенно внимательными нужно быть в случаях, когда предлагают купить что-либо в кредит, часто наделяя товар "чудодейственными" свойствами.

Необходимо полностью прочесть предлагаемый документ и если что-то непонятно, лучше обратиться к специалисту, который сможет объяснить нюансы заключаемого договора.

Прежде чем приобрести товар или услугу следует:

– внимательно изучить все имеющиеся у продавца документы;

– ознакомиться с инструкцией;

– посоветоваться с родными и близкими;

– потребовать от распространителя демонстрации его работы;

– продумать вопрос о необходимости покупки;

– проконсультироваться с сотрудниками компетентных организаций.