Избранный президент Украины Владимир Зеленский в эфире канала "112 Украина" назвал 9 мая украинским "Днем благодарения", сообщает gazeta.ru.
Он аргументировал такое суждение тем, что в этот день украинцы выражают благодарность своим ветеранам.
"Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом – и победил", — уточнил Зеленский.
По его словам, война не обошла стороной ни одну украинскую семью и ни у кого нет права "приватизировать" эту победу и отрицать вклад украинского народа в нее.
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