Специалисты Академии питания и диетологии США дали совет людям, как без больших усилий сбросить вес, сообщает "Российская газета" со ссылкой на CNN.
Они провели исследование и пришли к выводу, что потреблять меньше калорий поможет обычная жевательная резинка без сахара.
Она помогает уменьшить желание съесть что-либо сладкое и калорийное на десерт. Кроме того, в следующий прием пищи люди, потребляющие жвачку, получали в среднем на 40 калорий меньше.
На основании этого диетологи сделали вывод, что потреблять жевательную резинку после еды – один из самых простых способов устоять перед соблазном калорийного перекуса, следовательно, и похудеть.
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