Директора Института правовой политики и социальной защиты Елену Бережную 9 мая задержали полицейские в центре Киева незадолго до начала организованного ею шествия "Никто не забыт, ничто не забыто", сообщает ТАСС.
Ее уличили в использовании запрещенной на Украине символики – георгиевской ленточки, которую общественница отказалась снять.
В День Победы Бережная планировала с другими киевлянами проследовать по улицам с портретами родственников, которые воевали в Великой Отечественной войне.
Мероприятие считается аналогом российского "Бессмертного полка", правда, без традиционной черно-желтой символики, которую запретили на Украине в середине 2017 года.
Теперь Бережной грозит штраф. Для первого раза он составляет 2550 гривен ($96), но общественница уже привлекалась за это к ответственности и поэтому с нее могут взыскать двойную плату — 5100 гривен.
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