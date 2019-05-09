Австралиец обнаружил ошибку на национальной банкноте, о чем сообщил местной радиостанции и в подтверждение своих слов опубликовал снимок в социальной сети, сообщает ТАСС со ссылкой на АВС.
Наблюдательный гражданин заметил, что в микротексте, в котором приводятся слова первой женщины-депутата на континенте Эдит Коуэн, отсутствует одна буква.
Вместо "responsibility" (ответственность) там написано "responsibilit". Как выяснилось, купюра оказалась не подделкой.
Ошибку признали в Резервном банке Австралии, уточнив, что партия с такой опечаткой была выпущена тиражом в 46 млн купюр достоинством в 50 австралийских долларов.
Представитель банка подчеркнул, что недочет уже исправлен и списал его на "сложности процесса отрисовки и последующей печати денежных купюр".
Судя по первым комментариям австралийских властей, изымать такие банкноты и менять на "полностью отрисованные" никто не собирается.
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