Реальный эффективный курс рубля поднялся на 5,3% в 2019 году в сравнении с показателями на конец 2018-го, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Банка России.
При этом за апрель в сравнении с мартом рост составил 1,4%. По отношению к евро рубль укрепил свои позиции на 6,6% (за месяц – на 1,4%), к доллару – на 4,4% (0,5%).
Отметим, что реальный эффективный курс рубля высчитывается на основе курсов валют ключевых торговых партнеров страны. Учитывается в том числе и их доля во внешнеторговом обороте с РФ.
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