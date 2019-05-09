Ведущий BBC Дэнни Бейкер неудачно пошутил про рождение первенца в королевской семье, после чего был уволен с работы, сообщает газета "Известия".
Шквал критики и негодования вызвал пост журналиста в Twitter, где он разместил фотографию, на которой изображены принц Гарри и его жена Меган Маркл, держащими за руки шимпанзе в человеческой одежде.
Более того, Бейкер додумался снабдить это "произведение" подписью: "Королевский младенец покидает больницу".
Это вызвало широкий резонанс в Великобритании. Многие англичане сочли пост "мерзким" и даже "расистким".
Впоследствии ведущий удалил пост и извинился за него, но это не уберегло его от дальнейшей критики. Вскоре журналист в той же социальной сети объявил о том, что его уволили.
Напомним, у принца Гарри и Меган Маркл 6 мая родился мальчик. Его назвали Арчи Харрисоном Маунтбаттеном-Виндзором.
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