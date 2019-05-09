Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии Март Хельме заявил, что Россия удерживает 5,2% эстонской территории, сообщает РИА "Новости".
По его словам, хотя Эстония и "не собирается воевать с Россией", она намерена решать вопрос о "спорной территории" в рамках международного права.
Он уточнил, что договориться с РФ по этому вопросу невозможно, так как российские власти вообще не желают даже говорить на эту тему.
Отметим, что речь идет о Тартуском мирном договоре между Эстонией и Советской Россией 1920 года, согласно которому прибалтийскому государству отошла часть исконно русских земель.
Однако во время Второй мировой войны территория была возвращена РСФСР.
Таллин настаивает на соблюдении договора 1920 года, в то время как Москва считает, что он не имеет никакой юридической силы.
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