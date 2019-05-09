Салют в Барнауле в честь Дня Победы/Фото Екатерины Смолихиной
День Победы в Барнауле завершился традиционным праздничным фейерверком практически одновременно во всех районах города. Но самым ярким власти пообещали сделать салют на главной площади столицы края. Как сообщают с места события корреспонденты, фейерверк действительно прошел "на ура". Интересно, что ожидаемой толкучки на площади, как в прежние годы не было. Очень многие предпочли наблюдать фейерверк со стороны — с плоащди Советов, с Привокзальной и пр. Ждем отзывов от читателей ИА "Амител" , побывавших на месте представления. А пока смотрите фоторепортаж нашего корреспондента Екатерины Смолихиной и трансляцию салюта, которую вел телеканал "Катунь 24".
Комментарии
Посмотрел сейчас фильм Т-34... Ну что сказать.. голливудская поделка. Школьникам советую посмотреть лучше "Жаворонок"