Бывшему капитану сборной Англии по футболу Дэвиду Бекхему грозит наказание за использование телефона за рулем, сообщает ТАСС со ссылкой на Sky News.
Знаменитость, разговаривающую по смартфону за рулем своего Bentley Bentayga, заметил один из жителей Лондона.
В Великобритании использование телефона во время управления транспортом считается серьезным нарушением закона.
Экс-футболист признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения водительских прав полгода.
В случае повторного нарушения англичанину грозит провести три года без возможности сесть за руль транспорта.
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