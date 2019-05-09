Рейтинг самых доступных китайских автомобилей в России возглавил кроссовер Chery Tiggo 2, сообщает "Цена Авто". Стоимость автомобиля в базовой комплектации (двигатель 1,5 л, 106 л.с.) начинается от 673 тысяч рублей.
Вторую строчку занимает другой кроссовер – Lifan X50 (1,5 л, 103 л.с.). Ценник на него начинается от 689,9 тысячи рублей.
Замкнул тройку седан Lifan Solano (1,5 л, 100 л.с.). Его можно приобрести за 709,9 тысячи рублей.
Топ-5 по дешевизне замыкают кроссовер Brilliance V5 (1,6 л, 110 л.с.) и седан Geely Emgrand 7 (1,5 л, 103 л.с.). Первый автомобиль в базе стоит 726,9 тысячи рублей, второй – 736 тысяч рублей.
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