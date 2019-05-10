Горожане поделились фотографиями фейерверка в социальных сетях/ Фото: https://vk.com/biysk_all
Празднование Дня Победы в Бийске после выступления творческих коллективов увенчал яркий фейерверк.
Его фотографиями и видеозаписями горожане поделились в паблике "Типичный Бийск" в социальной сети "ВКонтакте".
Мнения о салюте разделились. Одни пожаловались, что в этот раз было не особенно красиво, в то время как другие похвалили организаторов шоу.
"Да у вас каждый год "плохой салют", — ответила критикам одна из бийчанок. — Мне и моим детям понравился".
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