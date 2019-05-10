В Барнауле запланированы работы по ремонту железнодорожных переездов, сообщает пресс-центр мэрии.
В связи с этим будут перекрывать проезжие части. Чтобы не доставлять излишние неудобства горожанам, ремонтные мероприятия пройдут в ночное время.
Так, в ночь на 18 мая ограничат движение по проспекту Космонавтов рядом со зданием №30. Движение транспорта закроют с 23:00 до 6:00.
На тот же временной отрезок, только уже в ночь на 25 мая перекроют улицу Солнечная Поляна возле строения №65Б по проспекту Космонавтов.
Автолюбителей призывают во избежание неудобств заблаговременно продумывать маршруты объезда.
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