Губернатор Новосибирской области Андрей Травников распорядился оказать поддержку семьям семерых туристов, погибших при сходе лавины в Горном Алтае, сообщает пресс-служба регионального правительства.
По словам замгубернатора Сергея Нелюбова, они могут рассчитывать на психологическую и социально-правовую помощь, а также иную поддержку, предусмотренную законодательством.
Например, власти могут содействовать организации летнего отдыха детей, уточнил Нелюбов.
Напомним, сход лавины случился утром 6 мая на Южно-Чуйском хребте. В этот момент там совершала восхождение на гору группа из девяти членов Федерации спортивного туризма России.
Выжить удалось только двоим девушкам. Они рассказали о случившемся, после чего была организована поисковая операция. По последним данным, найдены тела четырех человек.
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