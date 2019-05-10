Известный своими злободневными передачами журналист Сергей Доренко скончался в столице России.

Ему было 59 лет. Известно, что в момент смерти главный редактор радиостанции "Говорит Москва" двигался на мотоцикле.

Однако источник РИА "Новости" утверждает, что смерть наступила до аварии.

"Причина не в ДТП, хотя он и ехал на мотоцикле, он умер от естественных причин", – цитирует его слова информагентство.

Сергей Доренко начал работать в журналистике, когда вернулся из армии в 1985 году. Начинал на Гостелерадио СССР, затем перешел на Центральное телевидение, где занял должность редактора.

Советским зрителям запомнился как ведущий программы "120 минут" и корреспондент "Телевизионной службы новостей".

Затем перешел политическим обозревателем в ГТРК, где вел несколько программ, в том числе и авторских.

После были CNN и "Московская независимая вещательная корпорация", в которой Доренко стал директором службы информации.

С 2008 года занимал должности главного редактора радиостанций: сначала в "Русской службе новостей" (2008-2013), затем в "Говорит Москва" (с 2014). Последнюю он основал.

Был дважды женат. У него осталось пятеро детей.