Фото: Юля Пантелеева, Римма Аверьянова / https://vk.com/barneos22
ДТП произошло в День Победы, 9 мая, в Барнауле на пересечении проспекта Ленина и улицы Союза Республик.
Фотографии с места аварии очевидцы опубликовали в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".
На них видно, что столкнулись две иномарки: внедорожник и седан с опознавательными знаками "Яндекс такси".
По словам одного из барнаульцев, аварию спровоцировала автоледи на черном автомобиле.
"Таксист ехал на зелёный по Ленинскому, Хонда с Ленинского на С-Республик повернула и поехала, как будто там никого...девушка за рулём", — написал горожанин.
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