9 мая в Бийске загорелся трамвай. Видеозапись тушения пожара опубликована в группе bskgram в социальной сети Instagram.
На ней видно, что общественный транспорт сильно задымился. Судя по действиям пожарных, возгорание случилось не в салоне транспорта.
Один из комментаторов предположил, что воспламениться мог тормозной механизм.
"Раз пожарка приехала не угли тушить, значит ничего серьезного, они при нормальном огне за минут 10 полностью выгорают, – рассуждает бийчанин. – Может, все те же тормоза, только разгореться успели, а не как обычно".
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