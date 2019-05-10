Видеозапись жесткого ДТП в Бийске с участием мотоциклиста выложили в паблике "Инцидент Бийск".
Авария произошла в районе школы №4. На кадрах с места происшествия видно, что мотоцикл двигался по главной дороге.
Возможно, проезжавший транспорт загородил обзор водителю иномарки, и он не заметил приближающейся на высокой скорости байк.
Мотоциклист не снизил скорость перед пешеходным переходом и перекрестком, на полной скорости протаранив автомобиль.
В результате водитель мотоцикла сделал сальто в воздухе и приземлился на асфальт. О его состоянии не сообщается.
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