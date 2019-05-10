10 мая в Барнауле стартовал Кубок Алтайского края по настольному теннису, сообщает мэрия краевой столицы.
В нем принимают участие порядка 200 спортсменов в возрасте от 14 лет, имеющие как минимум первый разряд.
Среди участников есть такие именитые теннисисты как мастер спорта, член сборной России Алексей Жуков (Москва) и победительница открытого первенства Франции Дарья Черногай (Оренбург).
Алтайский край на соревновании представляют 10 спортсменов, в том числе мастера спорта Игорь Кирьянов и Марат Мукамбетов.
Соревнования проходят в личном и парном разрядах, а также среди смешанных пар. Мероприятие началось сегодня в 9:30 и завершится 12 мая. Оно проходит в СК "Победа".
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