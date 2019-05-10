Секция спортивного туризма Новосибирского государственного университета в своей группе в социальной сети "ВКонтакте" объявила о сборе средств для родственников погибших в Горном Алтае туристов.
"Организуется сбор средств для помощи родственникам, – написал участник секции. – Нужно показать, что мы действительно семья и своих не бросаем".
Напомним, семь человек погибли при сходе лавины 6 мая на Южно-Чуйском хребте. Из участников восхождения выжили только две девушки.
Группа состояла из опытных и заслуженных спортсменов, большинство из них – выпускники НГУ. Ни одного студента университета в ее составе не было.
Продолжаются поиски погибших. По последним данным, обнаружены четыре тела.
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