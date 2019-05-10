Краевой фестиваль робототехники состоялся в Рубцовске, собрав около 50 талантливых ребят, сообщает телеканал "Вести-Алтай".
Юные изобретатели со всего Алтайского края привезли на мероприятие свои проекты, которые в дальнейшем планируют воплотить в жизнь.
Так, 16-летний Марк Каширский разработал дрон для сбора урожая. Его отличает способность выполнять работу даже в тяжелых погодных условиях.
Девятиклассник отметил, что на мероприятии встретил много ребят, которые продвигают интересные проекты.
Он не исключил, что в дальнейшем с некоторыми из них может создать команду для совместной работы.
Еще одним направлением на фестивале стали соревнования роботов. Жюри оценивало их способность двигаться по линии, чертить фигуры и выполнять другие команды владельца.
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