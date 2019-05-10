В Барнауле случился крупный пожар на территории одного из предприятий, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.
На площади 200 квадратных метров выгорел ангар с имуществом на Западном разъезде. Прибывшие специалисты выяснили, что здание загорелось из-за подожженной сухой травы в мусорном баке.
Правоохранительные органы установили, что охранник предприятия собрал мусор на территории, сложил его в бак и поджег.
Не дождавшись, пока все прогорит и не потушив огонь, он покинул территорию.
В настоящее время по факту полицейские проводят проверку. По ее результатам они примут процессуальное решение.
Напомним, с 1 мая в Алтайском крае действует особый противопожарный режим. В частности, запрещено разведение костров и посещение леса для проведения досуга.
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