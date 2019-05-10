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Охранник случайно сжег ангар предприятия в Барнауле

, ИА "Амител"
Пожар начался от подожженной мужчиной сухой травы
На площади 200 квадратных метров выгорел ангар с имуществом / Фото: pixabay.com

На площади 200 квадратных метров выгорел ангар с имуществом / Фото: pixabay.com

В Барнауле случился крупный пожар на территории одного из предприятий, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

На площади 200 квадратных метров выгорел ангар с имуществом на Западном разъезде. Прибывшие специалисты выяснили, что здание загорелось из-за подожженной сухой травы в мусорном баке.

Правоохранительные органы установили, что охранник предприятия собрал мусор на территории, сложил его в бак и поджег.  

Не дождавшись, пока все прогорит и не потушив огонь, он покинул территорию.

В настоящее время по факту полицейские проводят проверку. По ее результатам они примут процессуальное решение.

Напомним, с 1 мая в Алтайском крае действует особый противопожарный режим. В частности, запрещено разведение костров и посещение леса для проведения досуга.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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