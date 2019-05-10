Участниками мероприятия стали пять тысяч человек / Фото: altai-republic.ru
Правительство Республики Алтай опубликовало фотографии прохождения колонн "Бессмертного полка" в Горно-Алтайске.
Участниками мероприятия стали пять тысяч человек (в целом по Республике Алтай – 14 тысяч). С табличками, на которых были напечатаны инициалы и фото воевавших в Великой Отечественной войне родственников, они прошли по главному проспекту республиканской столицы.
В шествии принял участие и врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин. Он рассказал, что у него воевали оба деда: Алексей Чучкаев и Григорий Хорохордин, а последний даже был награжден Орденом Отечественной войны II степени.
"Огромная сила духа, любовь к Родине помогли нашему народу изгнать врага с советской земли и потом разбить в его логове. История вновь подтвердила, что наш народ невозможно сломить", — подчеркнул врио главы республики.
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