Поиски пропавшей без вести 9 мая 7-летней девочки в Новосибирске завершены, сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области.
Ребенок ушел из дома гулять и не вернулся вечером. О безвестном исчезновении малолетней в полицию сообщили в 21:00.
Ориентировки были распространены по всем патрулям. К поисковой операции подключились волонтеры.
Сегодня, 10 мая, девочку нашли живой на территории Калининского района города. В настоящее время полицейские выясняют, где она находилась все это время.
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