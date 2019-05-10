Агентство недвижимости Domire Estate составило рейтинг стран с самой доступной недвижимостью у моря, сообщает "Лента.ру".
Замыкают пятерку Испания и Греция. Квартиру в приморской зоне там можно приобрести по цене от 80 тысяч евро, дом – от 150 и 190 тысяч евро, соответственно.
Третья ступень пьедестала досталось Черногории, где ценителям свежего морского воздуха придется раскошелиться как минимум на 50-60 тысяч евро за квартиру, на 150 тысяч евро – за дом.
Второе место досталось Турции. Там квартира в шаговой доступности от моря будет стоить от 40-50 тысяч евро, а дом – от 220 тысяч евро.
Лидером по дешевизне жилья у моря стала Болгария. Там можно приобрести квартиру у морского побережья по цене от 25 тысяч евро, дом – от 120 тысяч евро.
Комментарии